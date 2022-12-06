Томиясу: «Хорватия была лучше и заслужила выйти в четвертьфинал»

Защитник сборной Японии Такэхиро Томиясу прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира от Хорватии на стадии ⅛ финала. Напомним, азиаты проиграли «шашечным» в серии пенальти, совершив три промаха в послематчевой лотереи.

«Мы сделали недостаточно и не заслужили победить. Мы были очень близки к достижению цели, но Хорватия была лучше и заслужила выйти в четвертьфинал. Я не могу испытывать гордость, потому что недоволен тем, что произошло. Это футбол, нам нужно играть намного лучше», – заявил Томиясу в интервью после матча.

Напомним, в четвертьфинале сборная Хорватии сыграет против Бразилии.