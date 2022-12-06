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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Томиясу: «Хорватия была лучше и заслужила выйти в четвертьфинал»

06 Декабря 2022 • 16:04 Комментировать (4)

Защитник сборной Японии Такэхиро Томиясу прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира от Хорватии на стадии ⅛ финала. Напомним, азиаты проиграли «шашечным» в серии пенальти, совершив три промаха в послематчевой лотереи.

«Мы сделали недостаточно и не заслужили победить. Мы были очень близки к достижению цели, но Хорватия была лучше и заслужила выйти в четвертьфинал. Я не могу испытывать гордость, потому что недоволен тем, что произошло. Это футбол, нам нужно играть намного лучше», – заявил Томиясу в интервью после матча.

Напомним, в четвертьфинале сборная Хорватии сыграет против Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Сборная Японии Такэхиро Томиясу
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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NOBODY
06 Декабря 2022 в 16:12
ах вы, мои скромные ))) ну прямо милашки!!! ))))

Если честно, японцы очень понравились на этом ЧМ, и болелы, и игроки....вот с кого надо брать пример!!!
HG2017
06 Декабря 2022 в 16:21
Почему кстати белые павязки с краным кругом не запрещены - это ж как свастика, не?! Такие камикадзы носили в перл харборе и потом.
NOBODY
06 Декабря 2022 в 16:26
ну я вообще-то про поведение игроков и болел их на турнире, разве плохо это? или взять Уругвай, который с кулаками налетали после матча на судью и тд....? акций также никаких не было, типа германцев с их повязками.....
HG2017
06 Декабря 2022 в 16:21
Милашки - это корейские болельщицы, ты чо?!))
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