Тухель – фаворит на замену Флику в сборной Германии

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель станет фаворитом на пост главного тренера сборной Германии, если нынешний наставник команды Ханс-Дитер Флик уйдёт в отставку. Об этом сообщает немецкое издание Kicker.

По сведениям источника, увольнение Оливера Бирхоффа с поста генерального менеджера сборной Германии может повлиять на будущее Флика в команде. На фоне этих новостей Ханс-Дитер может подать в отставку.

Напомним, Тухель находится без работы после того, как его уволили из лондонского «Челси» в начале сентября. Ранее Томаса связывали с работой в сборной Англии, где немец может заменить Гарета Саутгейта.