Афеллай: «Месси испытывал настолько большое давление, что перед матчами ходил блевать в туалет»

Бывший одноклубник Лионеля Месси по каталонской «Барселоне» Ибрагим Афеллай рассказал о том, как аргентинец справлялся с давлением. Напомним, оба игрока вместе выступали за «сине-гранатовых» с 2010 по 2015 год, пока Афеллай не покинул «Камп Ноу».

«Мне пришлось стать свидетелем того, как Лионель Месси справлялся с негативом вокруг себя. Он получал настолько большое давление, что перед матчами ходил блевать в туалет. Люди говорят, что футболисты получают много денег, но у этого есть и обратная сторона», – заявил Афеллай в интервью NOS.

Напомним, 9 декабря Месси сыграет за сборную Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира против Нидерландов.