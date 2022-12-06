Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Стало известно, за что Это’О ударил болельщика ногой

06 Декабря 2022 • 14:08 Комментировать

Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О столкнулся с критикой после того, как на чемпионате мира – 2022 он жёстко ударил болельщика ногой около стадиона. Как сообщает Actu Cameroun, пострадавшим оказался блогер из Алжира. Он якобы задал Это’О вопрос, зачем он подкупил судью перед стыковым матчем (в марте Алжир и Камерун разыгрывали путёвку на мундиаль, алжирцы после поражения жаловались на судейство). Именно этот вопрос так разозлил Это’О.

Стоит сказать, что в настоящий момент Самюэль Это’О возглавляет Федерацию футбола Камеруна.

Сборная Камеруна на чемпионате мира – 2022 заняла третье место в своей группе, пропустив вперёд Бразилию и Швейцарию.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Самюэль Это-О
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
06.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Испания Испания
6.40 3.90 1.59
Видео
06.12.22 в 22:00
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
1.94 3.40 4.30
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Декабря
15:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Когда меня заменили, я не думал, что это был мой последний матч за Хорватию»
15:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мор: «Ловрен — один из лучших защитников чемпионата мира»
15:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тухель – фаворит на замену Флику в сборной Германии
15:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Силкин: «Японцы сами отдали хорватам игру»
15:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чинквини назвал причину успешной игры Ловрена на чемпионате мира
15:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Афеллай: «Месси испытывал настолько большое давление, что перед матчами ходил блевать в туалет»
15:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Источник: ПСВ захочет получить за Гакпо больше, чем 50 миллионов евро
15:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Френки де Йонг оценил шансы сборной Нидерландов в матче с Аргентиной
14:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Неймар: «Боялся, что больше не сыграю на чемпионате мира»
14:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Френки де Йонг: «Мы без понятия, как остановить Месси»
14:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Стало известно, за что Это’О ударил болельщика ногой
13:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Мы сыграли 4-й матч подряд одной и той же командой, теперь пришло время отдохнуть»
13:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Смородская: «Не думаю, что Рангник сможет стать хорошим менеджером для сборной Германии»
13:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Сборная Бразилии? Это всего лишь контратакующая команда»
13:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь: «Не думаю, что сборная Нидерландов уже провела успешный турнир»
Все новости
Рекомендуем