​Стало известно, за что Это’О ударил болельщика ногой

Экс-форвард «Барселоны» Самюэль Это’О столкнулся с критикой после того, как на чемпионате мира – 2022 он жёстко ударил болельщика ногой около стадиона. Как сообщает Actu Cameroun, пострадавшим оказался блогер из Алжира. Он якобы задал Это’О вопрос, зачем он подкупил судью перед стыковым матчем (в марте Алжир и Камерун разыгрывали путёвку на мундиаль, алжирцы после поражения жаловались на судейство). Именно этот вопрос так разозлил Это’О.

Стоит сказать, что в настоящий момент Самюэль Это’О возглавляет Федерацию футбола Камеруна.

Сборная Камеруна на чемпионате мира – 2022 заняла третье место в своей группе, пропустив вперёд Бразилию и Швейцарию.