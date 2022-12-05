Влашич — о Миранчуке: «Он мой близкий друг»

Футболист хорватской национальной команды Никола Влашич рассказал о взаимоотношениях с партнёром по «Торино» Алексеем Миранчуком.

«Мы замечательные друзья с Алексеем Миранчуком. Всегда обедаем вместе: я с женой, а он — с девушкой. Он мой близкий друг! Могу с уверенностью сказать, что Миранчук — замечательный футболист», — приводит слова бывшего полузащитника московского ЦСКА издание«Чемпионат». Также Влашич рассказал, что общается с российским одноклубником на трёх языках, а именно на русском, английском и итальянском.

Напомним, что Никола стал автором пенальти в послематчевой серии против Японии в 1/8 финала чемпионата мира. Хорватия пробилась в следующий этап катарского мундиаля.