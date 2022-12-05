​ФИФА отклонила протест Франции – поражение от Туниса осталось в силе

В третьем туре группового этапа чемпионата мира сборная Франции играла против Туниса. В концовке игры Антуан Гризманн, казалось, сравнял счёт, однако после вмешательства ВАР гол был отменён. В итоге французы проиграли со счётом 0:1.

После игры Федерация футбола Франции подала протест в ФИФА. Дело в том, что арбитр, возможно, перед вмешательством ВАР дал свисток о возобновлении игры (игроки Туниса разыграли мяч, хотя на видео свистка не слышно). В таком случае рефери уже не имел права проверять гол.

Дисциплинарный комитет ФИФА отклонил протест, о чём сообщатся на сайте организации. Таким образом, поражение сборной Франции осталось в силе.