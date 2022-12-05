Модрича заменили в дополнительное время матча Хорватии с Японией

Сборные Японии и Хорватии встречаются между собой в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре, обе команды обменялись голами. В результате игра перешла в дополнительное время - впервые в ходе катарского чемпионата мира.

А в середине первой добавленной пятнадцатиминутки с поля ушел лучший хорватский игрок - Лука Модрич, которого заменили на Ловро Майра. Возможно, это был последний матч Модрича, в 2018 году выигравшего «Золотой мяч», на чемпионатах мира.

Следить за событиями игры между сборными Хорватии и Японии в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.