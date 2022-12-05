Ловчев: «Мбаппе — лучший на чемпионате мира – 2022»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о звёздных игроках чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре.

По мнению эксперта, когда у сборной нет времени на подготовку к турниру, тогда индивидуальные качества игроков выходят на первый план.

«Когда не подготовлена команда, решают личности. Для меня лучшим на этом чемпионате является Мбаппе», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Ветеран «красно-белых» также отметил Лионеля Месси, который решает исходы, находясь не в самом лучшем состоянии. Если будет играть Неймар, то и он будет тащить свою команду, добавил Ловчев.