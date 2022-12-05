​Членов семьи Стерлинга не было дома во время ограбления

Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Англии разгромила Сенегал со счётом 3:0. Перед игрой пресс-служба «трёх львов» сообщила, что Стерлинг будет отсутствовать по семейным обстоятельствам. Позже стало известно об отъезде футболиста из расположения команды по причине ограбления его дома.

Как сообщает в социальных сетях журналист Мэтт Лоу, полиция сообщила новые подробности инцидента. Так, во время ограбления членов семьи Рахима Стерлинга не было дома – они находились на чемпионате мира. Вернувшись в субботу, они обнаружили, что часы и другие драгоценности были украдены.