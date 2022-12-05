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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Членов семьи Стерлинга не было дома во время ограбления

05 Декабря 2022 • 18:43 Комментировать (1)

Рахим Стерлинг пропустил матч 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Англии разгромила Сенегал со счётом 3:0. Перед игрой пресс-служба «трёх львов» сообщила, что Стерлинг будет отсутствовать по семейным обстоятельствам. Позже стало известно об отъезде футболиста из расположения команды по причине ограбления его дома.

Как сообщает в социальных сетях журналист Мэтт Лоу, полиция сообщила новые подробности инцидента. Так, во время ограбления членов семьи Рахима Стерлинга не было дома – они находились на чемпионате мира. Вернувшись в субботу, они обнаружили, что часы и другие драгоценности были украдены.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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ингерман
05 Декабря 2022 в 18:50
ай тока брат наш яшенька ента мог сделац.. кроме цыгана на енту муйню щас никто не пазарица.. явна для бабушки-папуши пастаралси.. она любиц усе яркае и блистящае.. А-ха-ха-ха! )))
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