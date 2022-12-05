​Игрок «Аль-Насра» готов сделать подарок Роналду

Следующим клубом Криштиану Роналду может стать «Аль-Наср». В понедельник в прессе появилась информация о том, что португальский форвард станет игроком клуба из Саудовской Аравии уже 1 января. Впрочем, подтверждения эта информация пока что не находит.

Между тем, игрок «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов заявил о готовности сделать Роналду подарок. Узбекистанский футболист готов отдать Криштиану его любимый игровой номер 7. Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт» со ссылкой на ChampionatAsia.

Прямо сейчас Криштиану Роналду не имеет клубной прописки. Недавно нападающий расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».