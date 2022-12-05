​Вратарь Нидерландов Нопперт лидирует по проценту сэйвов на ЧМ-2022

Чемпионат мира - 2022 продолжается. Журналисты из ESPN порадовали любителей футбола инфографикой о лучших вратарях турнира по проценту совершённых сэйвов.

На первом месте находится страж ворот сборной Нидерландов Андрис Нопперт с показателем в 88,2%. Дальше следует голкипер сборной Польши Войцех Щесны – 82,1%. Топ-3 замыкает японский вратарь Сюити Гонда – 80%.

Стоит отметить, что 28-летний Андрис Нопперт дебютировал за сборную Нидерландов как раз на чемпионате мира – 2022. Ранее за главную команду страны этот футболист не выступал.

В 1/4 финала чемпионата мира сборная Нидерландов сыграет против Аргентины 9 декабря.