Лам: Все команды создают проблемы сборной Германии

Экс-защитник сборной Германии Филипп Лам высказался об игре национальной команды на чемпионате мира – 2022.

Лам сказал The Guardian, что у Германии не было стабильности в обороне, команда регулярно допускала моменты у своих ворот. Во всех матчах была видна страсть, но не было видно организации игры, считает экс-футболист.

По мнению эксперта, полузащитники команды не смогли найти свою игру, помимо этого, в атакующей линии также были проблемы.

Сборная Германии заняла третье место в турнирной таблице своей группы и покинула чемпионат мира, пропустив в плей-офф турнира Испанию и Японию.