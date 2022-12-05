Чанов: «Для меня разочарованием стал Куртуа»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов ответил на вопрос, какой голкипер разочаровал его на чемпионате мира 2022 года.

«Для меня разочарованием стал Куртуа. Я был в нем уверен на 200%. Ведь он до этого был признан лучшим вратарем, но что-то не пошло. Первый матч был в порядке, но дальше с нервишками не совладал», — цитирует слова Чанова Legalbet.

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа провел три матча на чемпионате мира, в которых пропустил два мяча и два раза сохранил свои ворота «сухими». Напомним, бельгийцы заняли третье место в своей группе и покинули турнир, который проходит в Катаре.