Цорн: «Сборная России вышла бы в плей-офф ЧМ-2022»

Экс-спортивный директор московского «Локомотива» Томас Цорн считает, что сборной России было бы по силам пробиться в плей-офф чемпионата мира – 2022.

«У России очень много хороших игроков. Если посмотреть на сборную, там молодые качественные ребята. Сборная России смогла бы выйти из группы», - передает слова функционера «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России была исключена из стыкового турнира за право выступить на чемпионате мира из-за санкций, которые ввели ФИФА и УЕФА. Национальную команду отстранили от всех международных турниров.