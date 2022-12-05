​Педри хочет обменяться футболками с Месси после финала чемпионата мира

Талантливый полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри хотел бы поменяться футболками с Лионелем Месси после финала чемпионата мира. Об этом футболист рассказал, отвечая на вопрос об обмене футболками своей мечты. Слова испанца были приведены на страницах испанского издания Sport.

Чтобы у Педри была возможность осуществить такой обмен футболками, сборные Испании и Аргентины должны дойти до финала мундиаля. «Альбиселесте» уже прошли в четвертьфинал, а «красная фурия» свою игру 1/8 финала против Марокко проведёт 6 декабря.

Отметим, что Педри с Лионелем Месси на протяжении нескольких лет делили раздевалку в «Барселоне», пока аргентинец не ушёл.