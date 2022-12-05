Маттеус хочет видеть конкуренцию на позиции голкипера сборной Германии

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус хочет видеть конкуренцию на позиции голкипера в «бундестим». Экс-футболист мюнхенской «Баварии» сомневается в том, что 36-летний Мануэль Нойер должен продолжать играть в основном составе национальной сборной.

«У нас есть качество на этой позиции. В следующим матчах можно выпустить тер Штегена, Траппа или Лено. Они должны получить возможность показать, можем ли мы на них рассчитывать. Эта мысль особенно напрашивалась после матча с Коста-Рикой, где Нойер совершил ошибки», – цитирует Маттеуса немецкое издание Sport Bild.

Напомним, Нойер ранее не исключил, что примет участие на домашнем Евро-2024.