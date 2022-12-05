Эффенберг: «Флику нужно задуматься о будущем Нойера в сборной Германии»

Бывший футболист сборной Германии Штефан Эффенберг сомневается, что у голкипера Мануэля Нойера есть будущее в «бундестим». Напомним, вратарь мюнхенской «Баварии» был основным на этом чемпионате мира, где немцы вылетели на стадии группового этапа.

«Флику нужно задуматься о будущем Нойера в сборной Германии. Мы должны быть горды тем, что он защищал наши ворота столько лет. Он совершил революцию на своей позиции, внеся огромный вклад. В то же время у него очень много травм, что не так легко в его возрасте», – цитирует Эффенберга SPORT 1 Doppelpass.

36-летний Нойер ранее заявил, что не собирается завершать международную карьеру.