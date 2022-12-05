Пиняев рассказал об отношении к Месси и Смолову

Форвард национальной команды России Сергей Пиняев поделился своим мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси и футболисте московского «Динамо» Фёдоре Смолове.

Игрок признался, что в вопросе общения и культуры речи он всегда отмечает нападающего столичного клуба, который к тому же обладает знаниями в области иностранных языков.

«Если Месси для меня идол как футболист, то, наверное, Смолов — идол в плане правильного общения и образования», - приводит слова Пиняева пресс-служба клуба.

Спортсмен отметил, что не может назвать отношения между ним и Смоловым дружбой.

«Общаемся с ним, когда видимся. Есть общие темы», - добавил футболист.