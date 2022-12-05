Фердинанд назвал наследника Роналду и Месси

Бывший защитник сборной Англии и «МЮ», а ныне эксперт на британском телевидении Рио Фердинанд поделился мнением о звездном французском нападающем Килиане Мбаппе.

«Мбаппе прямо сейчас является лучшим футболистом мира. Месси и Роналду были лучшими все эти годы, но пришло время этого парня. Килиан – наследник трона. У него невероятный талант, от его игры невозможно оторваться. Он будет следующим после Лео и Криштиану», - передает слова эксперта Eurosport.

На проходящем в Катаре чемпионате мира – 2022 Мбаппе провел за сборную Франции четыре поединка, в которых отметился пятью забитыми мячами.