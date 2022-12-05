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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фоден назвал игрока сборной Англии без слабых сторон

05 Декабря 2022 • 10:16 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Англии Фил Фоден высказался об игре партнера по национальной команде Джуда Беллингема.

«Мне бы не хотелось его слишком расхваливать, ведь он еще очень молод. Но стоит признать, что Джуд является одним из самых талантливых футболистов, которых я когда-либо встречал. В игре Беллингема нет слабых сторон. В будущем он имеет все шансы стать лучшим полузащитником мира», - приводит слова Фодена BBC Sport.

Сборная Англии победила Сенегал в 1/8 финала чемпионата мира - 2022 со счетом 3:0. За выход в полуфинал мундиаля команда Гарета Саутгейта поборется с Францией.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Фил Фоден Джуд Беллингем
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