Жиру рассказал, нравится ли ему играть с Мбаппе

Центрфорвард сборной Франции Оливье Жиру рассказал, нравится ли ему играть вместе с Килианом Мбаппе за национальную команду.

«Я недоволен, ведь не смог реализовать две передачи Мбаппе во время прошедшей встречи. Мне очень хотелось забить этот мяч. Мне нравится играть с Килианом, он постоянно находит меня передачами. Я очень рад иметь такого партнера», - передает слова Оливье BeIn Sports.

Сборная Франции уверенно пробилась в четвертьфинал мундиаля в Катаре, победив Польшу со счетом 3:1. В следующем поединке на чемпионате мира – 2022 подопечные Дидье Дешама встретятся с национальной командой Англии.