Дьяков назвал полуфинал мечты ЧМ-2022

Экс-футболист столичного «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков в разговоре с корреспондентом «РБ Спорта» рассказал, какой матч хотел бы увидеть на чемпионате мира в Катаре.

«Полуфинал мечты - Бразилия - Аргентина. Сейчас об этом думают больше, чем о финале. Я бы еще и португальцев не стал списывать со счетов. У них очень классная сборная», - сказал Виталий.

Аргентина уже пробилась в четвертьфинал, где ей предстоит встреча с Нидерландами.

Бразилия сегодня, 5 декабря, поведет матч 1/8 финала против Южной Кореи. Начало поединка запланировано в 22:00 о московскому времени.