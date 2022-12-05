Парфёнов: «Одному Месси тяжело тащить сборную Аргентины»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне тренер Дмитрий Парфёнов высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре. В рамках 1/8 финала турнира южноамериканцы победили Австралию со счетом 2:1.

«Одному Месси тяжело тащить на себе все. С другой стороны, он забивает такие голы! Другой бы пробивал - не забивал бы, а у Месси они залетают. На общем фоне он выделяется», - цитирует специалиста «РБ Спорт».

35-летний Лионель отметился тремя забитыми мячами в четырех поединках мундиаля.

В четвертьфинале сборная Аргентины встретится с командой Нидерландов.