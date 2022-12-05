Игнатьев: «Месси - простой рязанский парень»

Российский специалист Борис Игнатьев сравнил нападающего Лионеля Месси с легендой аргентинского футбола Диего Армандо Марадоной.

«Месси никогда не будет вести себя так, как Марадона. Он приземленный, знающий себе цену. Никогда не превысит нормы дозволенного. Это простой, доступный рязанский парень, как говорится», - передает слова тренера издание «РБ Спорт».

Сборная Аргентины вместе с Месси пробилась в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. В следующем поединке «альбиселесте» встретятся с командой Нидерландов.

На нынешнем мундиале Лионель отметился тремя забитыми мячами в четырех встречах.