Адриано разводится с женой из-за чемпионата мира - 2022

Известный в прошлом нападающий Адриано, поигравший за сборную Бразилии и миланский «Интер», разводится со своей женой. Как стало известно журналистам Globo Esporte, причиной послужило то, что экс-футболист улетел со своими друзьями на чемпионат мира – 2022, который проходит в Катаре.

На этой почве у пары возник конфликт, который перерос в бракоразводный процесс. Адриано и его жена уже отписались друг от друга в социальных сетях.

Сборная Бразилии вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места в группе. В поединке 1/8 финала мундиаля подопечные Тите встретятся с национальной командой Южной Кореи.