Игрок сборной Польши: «Горжусь своей командой»

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш высказался о вылете своей команды с чемпионата мира – 2022. В матче 1/8 финала поляки потерпели поражение от Франции со счетом 1:3.

«Горжусь своей сборной и нашей страной. У меня отличные впечатления от последних двух недель. Большая благодарность всем за поддержку», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Напомним, что во вчерашнем поединке дублем отметился Килиан Мбаппе. Еще по голу забили Оливье Жиру и Роберт Левандовски.

Франция прошла в четвертьфинал мундиаля, где встретится с национальной командой Англии, победившей Сенегал (3:0).