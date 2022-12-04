Смородская высказалась о возможном переходе РФС в Азию

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская порассуждала о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Пока не стоит поднимать об этом вопрос, надо ждать. Пять или десять лет? Не думаю, что придётся ждать так много. Думаю, меньше», - цитирует её «Чемпионат».

Смородская добавила, что в текущей ситуации нужно надеяться на лучшее. И похвалила азиатские команды за групповой этап чемпионата мира в Катаре, где они выступили отлично. Особенно она отметила сборные Японии и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что в РФС обсудят переход в Азиатскую конфедерацию из-за санкций со стороны УЕФА.