Тихонов — о словах де Брёйне про старость сборной Бельгии: «Считаю, что это ненормально»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался о словах полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брёйне, который после победы над «Канадой» (1:0) заявил, что у его команды нет никаких шансов выиграть чемпионат мира, потому что она уже слишком старая.

«Считаю, что это ненормально. Наверное, поэтому они показали такой результат и такую игру. В 80‑х говорили про игроков «Динамо» (Киев), что они между собой не разговаривали. Это очень спорные моменты», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Сборная Бельгии заняла третье место в своей группе чемпионата мира, пропустив в плей-офф турнира Хорватию и Марокко.