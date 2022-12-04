Больной раком Пеле дал первый комментарий после тревожного известия

Весь мир переживает о состоянии здоровья легендарного футболиста – единственного в мире чемпиона мира Пеле. 82-летний спортсмен был госпитализирован в минувший вторник из-за сердечной недостаточности и начавшихся отеков.

Известно, что у Пеле онкологическое заболевание – рак кишечника. Недавно во всемирной паутине появилось сообщение, что организм легенды бразильского футбола больше не реагирует на химиотерапию, а потому его перевели в отделение паллиативной помощи, задача которой заключается не столько в лечении онкологии, как в смягчении страданий пациентов на последней стадии смертельных заболеваний.

Вопреки далеко не радужным новостям, Пеле набрался сил и вышел на связь со своими фанатами, дав понять, что прощаться с ним слишком рано.

«Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команда за ту помощь, которую я получил», - написал Пеле в своем профиле социальных сетей.

Специалисты клиники имени Эйнштейна, в которой находится бразильская легенда, накануне попытались успокоить общественность, однако оптимистичных прогнозов делать не стали.

«Пеле все еще проходить процедуры, и его состояние здоровья остается стабильным. Он хорошо отреагировал на лечение инфекции. Нет ухудшений в течение последних 24 часов», - приводит слова врачей «Чемпионат».

Известно, что в поддержку легенды фанаты провели акцию перед матчем заключительного тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре между командами Бразилии и Камеруна. Тогда на стадионе можно было увидеть баннер с надписью: «Поправляйся скорее».