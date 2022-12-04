​Журналист, который дружит с Роналду, «уколол» Месси

Журналист Пирс Морган, который находится в отличных отношениях с Криштиану Роналду и недавно по инициативе португальца взял у него скандальное интервью, описал одним словом Лионеля Месси. В одной из социальных сетей пресс-служба ФИФА предложила всем желающим описать Месси одним словом, и Морган ответил.

«Человек-который-проиграл-Саудовской Аравии», - написал Морган через дефис, описывая Месси будто бы одним словом. Друг Криштиану Роналду, как видим, уколол звёздного аргентинца.

Напомним, что сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом матче на чемпионате мира – 2022 со счётом 1:2.