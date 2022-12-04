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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Журналист, который дружит с Роналду, «уколол» Месси

04 Декабря 2022 • 18:55 Комментировать (1)

Журналист Пирс Морган, который находится в отличных отношениях с Криштиану Роналду и недавно по инициативе португальца взял у него скандальное интервью, описал одним словом Лионеля Месси. В одной из социальных сетей пресс-служба ФИФА предложила всем желающим описать Месси одним словом, и Морган ответил.

«Человек-который-проиграл-Саудовской Аравии», - написал Морган через дефис, описывая Месси будто бы одним словом.  Друг Криштиану Роналду, как видим, уколол звёздного аргентинца.

Напомним, что сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии в первом матче на чемпионате мира – 2022 со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Пирс Морган
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Комментарии (1)
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ARTUR
04 Декабря 2022 в 19:13
скоро этот писака будет открещиватся и плеваться от такой ,,дружбы,,
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