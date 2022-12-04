Арбитр Николаев: «Всё идёт к тому, что и в РПЛ будут добавлять столько же много времени, как на ЧМ-2022»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился своим мнением насчет большого количества компенсированного времени на чемпионате мира в Катаре.

«Все идет к тому, что и в РПЛ будут добавлять столько же много времени, как на чемпионате мира в Катаре. Из-за этого болельщикам стало интереснее смотреть футбол, теперь больше времени для просмотра. Вообще, все остановки, которые происходят в матче, должны компенсироваться.

Это не новая тенденция, а рекомендации, которые даются всем судьям, чтобы они компенсировали все остановки в игре. Сейчас это будет востребовано в весенней части всех европейских чемпионатов», – сказал Николаев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, что к основному времени матчей групповой стадии мундиаля в Катаре суммарно было добавлено 552 минуты.