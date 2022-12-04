Пасторе: «Месси тащит, как Марадона»

Аргентинский футболист Хавьер Пасторе высказался насчёт выступлений Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

«После победы на Кубке Америки Месси поднял свой статус, и теперь все аргентинские болельщики вместе с ним на все 100%. Тот успех пошёл ему на пользу, что Лео доказывает в каждом матче. Месси тащит, как Марадона. Они разные, но суть одна», - высказался Пасторе для Sky Sport.

Напомним, что в субботу сборная Аргентины обыграла Австралию со счётом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Первый гол в этом матче забил Лионель Месси.

Теперь сборная Аргентины сыграет против Нидерландов 9 декабря.