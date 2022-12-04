​Пулишич: «Эта рана будет болеть долго»

Лидер сборной США Кристиан Пулишич высказался о вылете команды с чемпионата мира. В субботу вечером в матче 1/8 финала турнира американцы проиграли Нидерландам со счётом 1:3.

«Эта рана будет болеть долго, но я благодарен команде и всем, кто поддерживал нас. Мечта всей жизни – представлять свою страну на чемпионате мира – сбылась. Мы вернёмся», - написал Пулишич в социальных сетях.

Следующий чемпионат мира в 2026 году пройдёт в трёх странах – в США, Мексике и Канаде. Таким образом, американская сборная получит билет на мундиаль без прохождения отборочного цикла в зоне КОНКАКАФ.