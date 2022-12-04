Где продолжит карьеру Криштиану Роналду? Звёздный португалец недавно расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и обрёл статус свободного агента. У Роналду есть щедрое предложение из Саудовской Аравии – «Аль-Наср» подготовил для звезды футбола двухлетний контракт с окладом в 200 миллионов евро за сезон.

Журналист Николо Скира в социальных сетях подтверждает информацию о предложении для Роналду от «Аль-Насра». При этом инсайдер раскрывает новую деталь – Роналду может получить роль посла и поддержать заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Криштиану Роналду ещё не принял решение, ведь его приоритет – Европа и Лига чемпионов.