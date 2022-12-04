​Колосков: «Переход в Азию развалит футбол в России»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом Российского футбольного союза, высказался насчёт потенциального перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола. Как известно, этот вопрос будет обсуждаться на заседании исполкома РФС.

По словам Колоскова, нет никаких гарантий того, что Россию ждут в Азии. Кроме того, почётный президент РФС указал на низкий уровень футбола в Азии по сравнению с УЕФА.

«Переход в Азиатскую конференцию развалит наш футбол. Это дорога в один конец», - высказался Колосков, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что сборная России в 2022 году была отстранена от нескольких турниров из-за санкций УЕФА.