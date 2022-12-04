​Ондуа получал угрозы из-за флага России на бутсах

Футболист сборной Камеруна Гаэль Ондуа на чемпионате мира выходил на поле в бутсах с изображением флага России. После этого игрок, имеющий российское гражданство, сталкивался с угрозами.

«Были очень тяжёлые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали», - высказался Ондуа, чьи слова приводятся на сайте «Матч ТВ».

При этом Гаэль Ондуа отметил, что он получал не только угрозы, но и сообщения поддержки.

Отметим, что сборная Камеруна не смогла выйти из группы на чемпионате мира. Команда заняла третье место, пропустив вперёд Бразилию и Швейцарию.