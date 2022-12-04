​Гакпо высказался о своём будущем

Нападающий Коди Гапко, который забил три гола на чемпионате мира за сборную Нидерландов, после победы над США (3:1) снова ответил на вопрос о своём будущем.

«Честно говоря, я сейчас об этом не думаю. Я сосредоточен на чемпионате мира, хочу продолжать показывать хорошую игру. Надеюсь, что когда мы станем чемпионами мира, тогда мы сможем подумать о других вещах», - сказал Гакпо The Athletic.

В пятницу, 9 декабря, сборная Нидерландов в четвертьфинале чемпионата мира будет играть против Аргентины.

Отметим, что на клубном уровне Коди Гакпо выступает за ПСВ. Интерес к 23-летнему форварду проявляют многие топ-клубы.