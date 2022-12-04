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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси – лучший игрок в истории чемпионатов мира по созданным моментам и обводкам

04 Декабря 2022 • 14:32 Комментировать (1)

Сборная Аргентины в субботу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет против Нидерландов. Звёздный форвард «альбиселесте» Лионель Месси по итогам матча смог улучшить свои личные показатели, о чём рассказывает Sofascore.

Так, Лионель Месси догнал Диего Марадону по количеству созданных моментов в матчах чемпионатов мира. У двух легендарных аргентинцев теперь по 67 созданных шансов в играх на мундиалях.

Кроме того, Лионель Месси упрочил лидерство по успешным обводкам. В играх на чемпионатах мира Месси удалось обвести соперников 120 раз. На втором месте располагается Диего Марадона со 106 обводками.

Важно отметить, что статистика собирается с чемпионата мира - 1966.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Alex1972
04 Декабря 2022 в 14:52
Прекрасно..
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