Месси – лучший игрок в истории чемпионатов мира по созданным моментам и обводкам

Сборная Аргентины в субботу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет против Нидерландов. Звёздный форвард «альбиселесте» Лионель Месси по итогам матча смог улучшить свои личные показатели, о чём рассказывает Sofascore.

Так, Лионель Месси догнал Диего Марадону по количеству созданных моментов в матчах чемпионатов мира. У двух легендарных аргентинцев теперь по 67 созданных шансов в играх на мундиалях.

Кроме того, Лионель Месси упрочил лидерство по успешным обводкам. В играх на чемпионатах мира Месси удалось обвести соперников 120 раз. На втором месте располагается Диего Марадона со 106 обводками.

Важно отметить, что статистика собирается с чемпионата мира - 1966.