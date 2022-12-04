Месси поддержал Суареса после вылета Уругвая

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался в поддержку своего друга и экс-одноклубника по каталонской «Барселоне» Луиса Суареса, вылетевшего вместе с Уругваем с чемпионата мира – 2022.

«Я всегда рядом, что бы ни произошло с Луисом. Было печально наблюдать за вылетом его команды. Но это футбол, и такое случается. Нужно думать о том, что будет дальше», - передает слова 35-летнего футболиста издание COPE.

Напомним, что сборная Уругвая финишировала на третьем месте в группе, пропустив в плей-офф чемпионата мира команды Португалии и Южной Кореи.