Теннисист Маррей одним словом описал Месси

Британский теннисист Энди Маррей высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси во вчерашнем матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 против команды Австралии.

«Месси – мужик», - оставил сообщение спортсмен в своих социальных сетях.

Напомним, что Аргентина отпраздновала победу над Австралией со счетом 2:1. Один из голов в составе «альбиселесте» забил Месси.

В четвертьфинале турнира южноамериканцы встретятся со сборной Нидерландов, которая выиграла у США со счетом 3:1. Поединок состоится 9 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.