Влахович высказался о вылете Сербии с ЧМ-2022

Звездный нападающий сборной Сербии Душан Влахович высказался о вылете своей команды с чемпионата мира, проходящего в Катаре.

«Сербия едет домой. Очень неприятные ощущения, но нужно смотреть только вперед. Мы вернемся в марте, нам нужно будет постараться завоевать путевку на чемпионат Европы - 2024», - передает слова форварда La Gazzetta dello Sport.

Сборная Сербии финишировала на последнем месте в группе G. Представитель Балканского полуострова набрал всего один балл в трех поединках. Из этого квартета в плей-офф мундиаля шагнули Бразилия и Швейцария.