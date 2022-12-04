Чепчугов - о ЧМ-2022: «В Катаре происходят чудеса»

Экс-вратарь столичного ЦСКА Сергей Чепчугов высказался проходящем в эти дни чемпионате мира в Катаре. Он отметил, что на этом турнире было много неожиданных результатов.

«В Катаре происходят волшебные в своем роде чудеса. Фаворитами считались команды, которые претендовали на высокие места. Лично я предсказал только исход первого матча», - передает слова Сергея издание «РБ Спорт».

Напомним, что с чемпионата мира вылетели Германия и Бельгия, которые считались одними из претендентов на высокие места.

На турнире уже определилась первая четвертьфинальная пара – сборная Нидерландов сыграет против команды Аргентины.