Легенда мирового футбола Пеле рассказал о своём состоянии после госпитализации.

«Друзья, хочу, чтобы вы все сохраняли спокойствие. Я по-прежнему силен и полон надежд. Прохожу привычное лечение. Все, как обычно. Огромное спасибо медикам за их труд. Я верю в бога и благодарю каждого за слова поддержки.

Внимательно следите за игрой сборной Бразилии в Катаре. Еще раз спасибо всем», - гласит сообщение Пеле в социальных сетях.

Напомним, что в сентябре прошлого года у Пеле диагностировали опухоль толстой кишки.

Сборная Бразилии сыграет против Южной Кореи в 1/8 финала чемпионата мира – 2022.