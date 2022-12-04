«Реал» - главный фаворит на защитника сборной Нидерландов

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг может сменить немецкую Бундеслигу на испанский чемпионат. Как информирует Defensa Central, в услугах 22-летнего исполнителя заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» считаются лидерами в гонке за игроком.

Ранее в прессе ходили слухи об интересе к Жереми со стороны еще двух европейских ток-клубов. Речь идет о туринском «Ювентусе» и «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент Фримпонг находится на чемпионате мира – 2022, где защищает цвета сборной Нидерландов. В четвертьфинале «оранжевые» встретятся с национальной командой Аргентины.