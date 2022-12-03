​Сутормин: Россия могла бы выйти из группы на чемпионате мира – 2022

Игрок «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос о том, на что могла бы рассчитывать сборная России, если бы пробилась на чемпионат мира – 2022.

«Нам не дали шанса сыграть в отборочных стыках - и на чемпионат мира попала Польша. Она вышла из группы. Значит, и мы могли бы», - высказался Сутормин, чьи слова приводит «Плеймейкер».

Напомним, что из-за санкций сборная России в марте не была допущена к плей-офф за путёвку на чемпионат мира. Команда Валерия Карпина должна была сыграть с Польшей, а потом, в случае успеха, с победителем матча Швеция – Чехия. Полякам в итоге присудили победу над Россией, после чего они обыграли шведов.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Польши будет играть против Франции.