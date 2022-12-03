Куман: «Месси может изменить ход игры за секунду»

Экс-главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что думает об аргентинском нападающем Лионеле Месси. В данный момент 35-летний воспитанник «сине-гранатовых» является игроком французского «ПСЖ».

«Лео всегда был частью команды. Ему нужна конкретная позиция и цель, тогда он будет блистать на поле. Месси - лучший футболист мира. Этот игрок способен изменить ход встречи за секунду», - передает слова нидерландского специалиста газета Marca.

В эти минуты Месси в составе сборной Аргентины играет против команды Австралии в плей-офф чемпионата мира – 2022. После получаса матча счет не открыт – 0:0.