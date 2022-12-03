Блинд высказался о госпитализации Пеле

Защитник национальной команды Нидерландов Дэйли Блинд отреагировал на новость о болезни легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Он был и остается легендой. Мы ничего не знаем, кроме новостей, которые читаем в СМИ, что происходит с ним. Это единственное, что я могу сказать», - цитирует нидерландского игрока «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что Пеле госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. После этого у него диагностировали респираторную инфекцию.

Пеле является единственным футболистом, выигрывавшим чемпионат мира три раза.