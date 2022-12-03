Генич рассказал, как бы Россия выступила на ЧМ-2022

Футбольный комментатор Константин Генич предположил, как бы выступила национальная сборная России на проходящем сейчас в Катаре чемпионате мира – 2022.

«Если бы на подготовку была неделя, как и у всех, то мы бы не вышли из группы. Это железобетонно! Мы же видели последние товарищеские матчи. Мы бы выступили как Катар», - передает слова Константина «Спорт-экспресс».

Напомним, что сборная России должна была принять участие в стыковом турнире за право попасть на чемпионат мира, однако из-за санкций была дисквалифицирована. В марте Международная федерация футбола отстранила команду от международных турниров.