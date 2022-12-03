Дзюба - о фанатах сборной Дании: «Лучшее, что я видел за карьеру»

Экс-футболист петербургского «Зенита» и национальной команды России Артём Дзюба рассказал о своих впечатлениях от болельщиков сборной Дании.

«Это лучшее, что я видел за свою карьеру. Болельщики, атмосфера - это было просто что-то с чем-то. Так болеть и кричать - топ. Я лучше не видел нигде», - приводит слова 34-летнего футболиста ютуб-канал «Площадка».

Дзюба в данный момент является свободным агентом. Его последним местом работы был турецкий «Адана Демирспор». Недавно стороны расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию.

За сборную России Артём играл против Дании в Копенгагене во время Евро-2020.