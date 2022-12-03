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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дзюба - о сборной Польши: «Терпеть их не могу»

03 Декабря 2022 • 20:29 Комментировать

Российский центральный нападающий Артём Дзюба высказался о том, как относится к национальной сборной Польши.

«В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли», - передает слова 34-летнего бомбардира ютуб-канал «Площадка».

Напомним, что Польша автоматически пробилась в финал стыкового турнира ЧМ-2022 из-за дисквалификации сборной России. Представители национальной команды одними из первых заявили о своем нежелании играть против подопечных Валерия Карпина.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Артём Дзюба
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