Дзюба - о сборной Польши: «Терпеть их не могу»

Российский центральный нападающий Артём Дзюба высказался о том, как относится к национальной сборной Польши.

«В связи с последними событиями поляков вообще терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли», - передает слова 34-летнего бомбардира ютуб-канал «Площадка».

Напомним, что Польша автоматически пробилась в финал стыкового турнира ЧМ-2022 из-за дисквалификации сборной России. Представители национальной команды одними из первых заявили о своем нежелании играть против подопечных Валерия Карпина.